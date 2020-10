Liège-Bastogne-Liège: Benoot leader de Sunweb avec Hirschi, Van Wilder sélectionné

Tiesj Benoot sera, avec le Suisse Marc Hirschi, l'un des deux leaders de la formation Sunweb sur Liège-Bastogne-Liège dimanche, a annoncé la formation allemande du WorldTour samedi. Le jeune Ilan Van Wilder figure également dans la sélection de sept coureurs."Nous alignons à Liège-Bastogne-Liège un groupe de coureurs qui rouleront en soutien de nos leaders, Tiesj et Marc", a expliqué le directeur sportif Michiel Elijzen. "C'est une longue journée sur un parcours dur, il sera essentiel d'amener Tiesj et Marc aussi frais que possible dans le final. Tiesj et Marc sortent tous deux du Tour de France, où ils ont montré dans plusieurs étapes qu'ils sont en forme, Tiesj jouant un rôle important dans l'étape remportée par Marc. Ils ont aussi tous deux disputé un bon Mondial, donc ils seront en bonne condition pour jouer un rôle dans le final, où Marc peut faire confiance à ses jambes rapides pour l'arrivée et Tiesj peut aussi profiter de cela." Mercredi, Hirschi s'est adjugé la Flèche Wallonne au sommet du Mur de Huy. Le jeune Suisse est cité comme l'un des favoris de la 'Doyenne', qu'il a finie en 51e position l'an passé pour sa première participation. Benoot n'a disputé qu'une fois Liège-Bastogne-Liège, en 2018, terminant 23e. Le Néerlandais Thymen Arensman, les Australiens Michael Storer et Robert Power et le Britannique Mark Donovan complètent la sélection. (Belga)