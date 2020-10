Liège-Bastogne-Liège - Julian Alaphilippe endosse la responsabilité de son erreur et présente ses excuses

Julian Alaphilippe pensait avoir remporté la 106e édition de Liège-Bastogne-Liège mais levant les bras trop tôt, le nouveau champion du monde, qui étrennait son maillot arc-en-ciel dimanche, s'est fait souffler la victoire par le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). Le Français a ensuite été déclassé pour sprint irrégulier en se décalant vers la gauche en plein sprint, touchant la roue du Suisse Marc Hirschi qui allait déchausser. Le jury des commissaires a déclassé Alaphilippe à la 5e place."Je me sentais bien aujourd'hui, je voulais faire une belle course et j'avais une équipe très forte autour de moi, qui a fait un super boulot en me protégeant toute la journée", déclare Julian Alaphilippe dans un communiqué de son équipe Deceuninck-QuickStep. "J'ai attaqué dans la partie la plus raide de la Roche-aux-Faucons, et fait une sélection avec les autres coureurs. Nous avons bien collaboré, nous avons gardé notre avance sur les poursuivants et j'étais confiant en abordant le dernier kilomètre. J'ai lancé mon sprint à 200 m de la ligne et puis j'ai commis cette erreur, dont j'assume l'entière responsabilité. Je suis conscient que mon écart a posé problème aux autres coureurs, et je m'en excuse. Je tiens à souligner que je ne l'ai pas fait exprès. J'accepte la décision du jury. Tout ce que je peux faire maintenant, c'est me concentrer sur les prochaines courses". (Belga)