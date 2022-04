Liège-Bastogne-Liège: Sébastien Grignard remplace Andreas Kron, malade, chez Lotto Soudal

Lotto Soudal doit composer avec le forfait de son coureur danois Andreas Kron pour Liège-Bastogne-Liège dimanche. Andreas Kron est malade, a annoncé la formation belge de John Lelangue et est remplacé par Sébastien Grignard.Sébastien Grignard, 22 ans, prendra le départ dimanche de sa deuxième Doyenne dans un effectif où Philippe Gilbert disputera cette épreuve pour la 17e et dernière fois de sa carrière. L'ancien vainqueur (2011), 39 ans, sera entouré par Tim Wellens, Harm Vanhoucke, Viktor Verschaeve, Sylvain Moniquet et, donc, Sébastien Grignard. Le Britannique Matthew Holmes complète l'équipe. (Belga)