Liège est désormais la province wallonne qui compte le plus de contaminations avérées

La province de Liège compte 1.219 cas de contamination avérés au nouveau coronavirus, selon les derniers chiffres publiés dimanche par Sciensano. Elle est désormais la province wallonne la plus touchée, dépassant le Hainaut, qui totalise 1.166 infections. Il s'agit d'une augmentation fulgurante durant le week-end, alors que la province liégeoise n'affichait que 208 cas détectés vendredi, selon les données de l'Institut scientifique de santé publique.Le nombre de cas de contamination au nouveau coronavirus augmente rapidement en Belgique car davantage de tests sont effectués, avait précisé hier/samedi Emmanuel André, porte-parole interfédéral du Covid-19. La hausse en Wallonie est, en outre, due à l'envoi de données rétrospectives par un nouveau laboratoire effectuant le diagnostic, avait ajouté Sciensano. La Wallonie compte désormais 3.187 cas, soit 29% du total établi dimanche à 10.836. Dans le détail par provinces, Liège apparaît la plus touchée, avec 1.219 infections détectées, suivie par le Hainaut avec 1.166 contaminations. Le Brabant wallon totalise 324 cas, Namur 268 et la province de Luxembourg 210. Au nord du pays, Anvers est la province avec le plus de cas avérés (1.461), suivie du Limbourg (1.355). La Flandre occidentale compte 1.234 infections, le Brabant flamand 1.190 et la Flandre orientale 1.141. Bruxelles enregistre 1.065 cas confirmés. Il faut relever que ces données ne reflètent pas le nombre exact de personnes contaminées en Belgique car les tests ne sont pas effectués sur toute la population. Le coronavirus a été fatal pour 431 personnes en Belgique. 78 décès ont été notifiés samedi. 4.138 patients sont hospitalisés, dont 867 aux soins intensifs. (Belga)