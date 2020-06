Liège s'équipe de vélos à assistance électrique

La ville de Liège met à disposition de la population, dès mercredi, une trentaine de vélos à assistance électrique, a-t-on annoncé mardi au service de la mobilité de la ville de Liège.Conformément aux objectifs fixés par la Task Force Mobilité, qui rassemble différents acteurs de la mobilité, de nouveaux aménagements (pistes cyclables provisoires, rues cyclables, stationnement vélo...) seront mis en oeuvre en vue d'apaiser la mobilité à Liège. Dans ce cadre, et dans le but d'encourager les modes de déplacement doux, la ville de Liège met à disposition de la population 30 vélos à assistance électrique. Ceux-ci sont disponibles dès mercredi au service de location Vélocité, établi au Point Vélo de la gare des Guillemins, et viennent ainsi compléter la flotte actuelle de 700 vélos classiques. "Avec la crise sanitaire, il y a eu un engouement important pour l'achat de vélos et je m'en réjouis. Une pénurie dans les stocks chez les marchands de vélos commence à se faire ressentir. Le service de location Vélocité pourrait justement répondre en partie à la demande qui ne peut être satisfaite avec la mise à disposition à un prix modique de vélos de qualité", souligne Gilles Foret, échevin de la Mobilité à Liège. L'avantage de ce service est de proposer la location de vélos pour une période de 3 mois, 6 mois, 9 mois ou 12 mois à des tarifs jugés démocratiques. Par ailleurs, 185 vélos classiques viendront renforcer et renouveler la flotte actuelle. De plus, afin de sensibiliser à l'utilisation du vélo dès le plus jeune âge, 35 vélos pour enfants arriveront au Point Vélo dès le 24 juin. Les familles ayant recours au service de location Vélocité pourront disposer gratuitement de sièges pour enfants à apposer sur le vélo. (Belga)