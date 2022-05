Ligue 1 - Auxerre et Saint-Étienne joueront leur destin lors du match retour après un match nul

Jeudi soir, l'AJ Auxerre et l'AS Saint-Étienne se sont quittés dos-à-dos, 1-1, après la première manche des barrages de promotion/relégation en Ligue 1.Saint-Étienne, qui a terminé la saison de Ligue 1 à la 18e place grâce à un point salvateur conquis à Nantes lors de la dernière journée, affronte Auxerre, 3e de Ligue 2 et tombeur de Sochaux lors du match qualificatif pour les barrages de promotion. Les Verts, qui se déplaçaient au Stade de l'Abbé-Deschamps pour le match aller, ont ouvert le score par l'intermédiaire de Zaydou Youssouf au quart d'heure de jeu (15e). Alors qu'ils pensaient rentrer à Geoffroy-Guichard avec l'avantage, ils ont été rejoints au score par les hôtes grâce à un but tardif de Gaëtan Perrin (87e). Le match retour aura lieu le dimanche 29 mai prochain, à Saint-Étienne. Le vainqueur de cette double confrontation disputera la saison prochaine dans l'élite, tandis que le perdant devra se contenter de la Ligue 2. (Belga)

