Ligue 1 - Des supporters niçois envahissent la pelouse, Nice-Marseille arrêté

La rencontre de championnat en France entre Nice et Marseille a été arrêtée après 75 minutes de jeu en raison de l'envahissement du terrain par des supporters niçois.Dans une ambiance déjà tendue dans ce derby, des jets de projectiles d'une tribune niçoise sur le terrain ont mis le feu aux poudres après que Dimitri Payet, joueur de Marseille, ait renvoyé une bouteille dans l'autre direction. Après trois quart d'heure d'arrêt et de nombreuses échauffourées plus tard mettant en scène supporters, joueurs, staffs et stadiers, les CRS ont pris place au bord de la pelouse pour permettre au match de reprendre sous la pression de la préfecture des Alpes-Martimes et des forces de l'ordre. Parmi les nombreux acteurs en colère, l'entraîneur de Marseille, Jorge Sampaoli, a dû être maîtrisé par des membres de son staff pour ne pas se battre. Nice menait 1 à 0 après un but de Dolberg à la 49e. Une heure après l'interruption, la partie n'avait toujours repris. Le président niçois Jean-Pierre Rivère était ressorti pour aller voir ses supporters et exiger un calme absolu. Il confirme au micro d'Amazon Prime Video que les joueurs de l'OM ne sont pas partants pour reprendre le match, rapporte l'Equipe dans son compte-rendu. (Belga)