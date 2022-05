Ligue 1 - Huit ans plus tard, Ajaccio retrouve la Ligue 1 après sa victoire contre Toulouse

L'AC Ajaccio a arraché son accession en Ligue 1, l'élite du football français, en battant dans son stade François-Coty archi-comble l'autre promu et champion de Ligue 2 Toulouse (1-0), samedi lors de la 38e et dernière journée.Un penalty de Riad Nouri (28e) aura suffi à l'équipe corse pour terminer à la deuxième place et retrouver une élite quittée en 2014. Auxerre (3e), le Paris FC (4e) et Sochaux (5e) joueront les barrages d'accession face au 18e de la Ligue 1. Brecht Dejaeghere est monté au jeu à la 59e minute pour les Toulousains. (Belga)