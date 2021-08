Ligue 1 - Le champion de France Lille humilié par Nice 4 à 0 pour son premier match à la maison

Lille, le champion de France, a été humilié pour son premier match de la saison à domicile par l'OGC Nice de son ancien entraîneur Christophe Galtier, vainqueur 4 à 0 samedi lors de la 2e journée de Ligue 1.Lille et Nice restaient sur deux matches nuls pour l'ouverture de la saison, respectivement à Metz (3-3) et à domicile contre Reims (0-0). Les Niçois, qui menaient déjà 3-0 à la pause, ont marqué par Kasper Dolberg (1, 64), Hicham Boudaoui (5) et Amine Gouiri (45+4 sur pen.). (Belga)