Ligue 1 - Le Paris Saint-Germain officialise la prolongation de contrat de Kylian Mbappé

Le feuilleton est arrivé à son terme. Samedi soir, en préambule de son dernier match de championnat contre Metz au Parc des Princes, le Paris SG a annoncé que sa superstar Kylian Mbappé allait continuer de porter ses couleurs, s'engageant jusqu'en 2025. Le champion du monde 2018, courtisé par le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard, a donc préféré rester dans la capitale française.C'est le président des champions de France Nasser Al-Khelaïfi qui a fait l'annonce de la nouvelle samedi devant le public sangermanois. "Je suis très content de rester en France, à Paris, dans ma ville. J'espère que je vais continuer à faire ce que j'aime le plus faire, jouer au foot et gagner des trophées", a déclaré Mbappé. (Belga)