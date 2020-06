Ligue 1 - Le Paris Saint-Germain se sépare de Thiago Silva

Le défenseur et capitaine brésilien du PSG Thiago Silva va quitter le club cet été, selon des informations du journal l'Équipe, confirmées par RMC lundi soir.Âgé de 35 ans, Thiago Silva, débarqué à Paris en 2012, arrivait en fin de contrat le 30 juin prochain. Le directeur sportif du club Leonardo l'aurait informé en personne de la décision de ne pas le garder au sein du club, indiquent les deux médias français. Une déception pour le Brésilien qui aurait bien aimé rester dans la capitale française. Mais avec des pertes estimées en interne à plus de 200 millions d'euros après l'arrêt de la Ligue 1 pour cause de coronavirus, la nécessaire réduction d'une masse salariale dépassant les 300 millions s'impose au PSG. Et Thiago Silva est l'un des cadres jouissant d'un salaire XXL à Paris. Avec le PSG, Silva compte sept titres de champion de France, quatre Coupes de France, cinq Coupes de la Ligue et sept Trophées des champions. Outre le Brésilien, d'autres joueurs majeurs du club francilien arrivent en fin de contrat, comme l'attaquant uruguayen Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du PSG, et le Diable Rouge Thomas Meunier. L'Ardennais a déjà fait maintes fois part de son désir de rester à Paris mais reste dans l'attente. (Belga)