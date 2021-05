Ligue 1 - Lille s'impose à Lens et prend provisoirement 4 points d'avance

Lille s'est imposé 0-3 à Lens, vendredi, en ouverture de la 36e journée du championnat de France de football et porte provisoirement à 4 longueurs son avance sur le Paris Saint-Germain, qui joue dimanche.Dans ce derby nordiste, Lille s'est appuyé sur son buteur Burak Y?lmaz, auteur d'un doublé (4e et 40e). Entre ces deux buts, Clément Michelin a écopé de deux cartes jaunes, laissant Lens à dix (35e). Jonathan David, l'ancien joueur de La Gantoise, a fixé le score à 0-3 à l'heure de jeu. Lille (79 points) peut rêver d'un quatrième titre. Le LOSC compte 4 points d'avance sur le PSG, qui se déplace dimanche à Rennes (7e, 54 points). Lors des deux dernières journées, Lille recevra Saint-Etienne (16 mai) et se rendra à Angers (23 mai). Lens occupe la 6e position avec 56 points. (Belga)