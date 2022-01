Ligue 1 - Lionel Messi parmi les quatre joueurs du PSG testés positifs au coronavirus

Lionel Messi fait partie des quatre joueurs du Paris Saint-Germain qui ont été testés positifs au coronavirus, a communiqué le PSG dimanche. Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala sont les trois autres joueurs testés positifs.Samedi, le PSG avait annoncé que quatre joueurs avaient été testés positifs sans dévoiler leur identité. Dimanche, le club parisien a confirmé que Lionel Messi, Juan Bernat, Sergio Rico et Nathan Bitumazala ne seront pas du déplacement à Vannes en 16es de finale de la Coupe de France lundi. Les quatre joueurs "respectent actuellement l'isolement et sont soumis au protocole sanitaire adapté", a précisé le PSG. Le club parisien a également indiqué que Neymar poursuivait ses soins au Brésil jusqu'au 9 janvier et que son retour à l'entraînement est prévu dans trois semaines. (Belga)

