Ligue 1 - Monaco enfonce Marseille, Krépin Diatta fait déjà ses débuts

Marseille, battu pour la troisième fois de suite à Monaco (3-1), s'est éloigné du podium de la Ligue 1, samedi. La rencontre a vu Krépin Diatta, à peine arrivé du Club de Bruges, faire ses débuts avec l'AS Monaco en montant à la 68e minute de jeu.Avec trois revers en une semaine, sa pire série depuis 2015, l'OM voit son destin lui échapper match après match, dans un haut de tableau très serré qui ne pardonne aucun faux-pas. Les hommes d'André Villas-Boas sont désormais relégués à huit points du troisième Lyon, qui joue dimanche à Saint-Etienne. Pourtant, tout avait bien commencé pour les Marseillais, avec l'ouverture du score rapide de Nemanja Radonjic (12e). Mais le but du Serbe a constitué leur unique occasion du match, que les Monégasques ont dominé. Sur deux corners d'Aleksandr Golovin, Guillermo Maripan (47e) et Aurélien Tchouaméni (75e) ont puni l'OM. Stevan Jovetic, d'un coup franc puissant (90e+1), a scellé le score. Marseille, sixième et qui n'a gagné qu'un seul de ses huit derniers matches de Championnat, navigue désormais dans des eaux troubles, sans la perspective d'un calendrier favorable: Rennes, Lens et le Paris SG pointent à l'horizon. L'ASM poursuit de son côté son carton plein en 2021, qui le rapproche à un point de l'OL, 3e. La 21e journée se poursuit dimanche avec le derby entre Saint-Etienne et Lyon, et un match crucial entre Rennes et Lille, les Dogues devant l'emporter pour revenir à égalité du leader Paris. (Belga)