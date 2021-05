Ligue 1 - Rudi Garcia quitte son poste d'entraîneur à Lyon

Rudi Garcia n'entraînera plus Lyon la saison prochaine. L'entraîneur français a annoncé son départ après la défaite 2-3 lors de la 38e et dernière journée du championnat de France de football dimanche.Garcia, 57 ans, était arrivé à Lyon en 2019. Il était parvenu à qualifier le club pour les demi-finales de la Ligue des Champions la saison dernière après avoir éliminé la Juvetus en 8es et Manchester City en quarts de finale. Cette saison, il n'est pas parvenu à qualifier le club de Jason Denayer pour la prochaine Ligue des Champions avec une 4e place. (Belga)