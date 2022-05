Ligue 1 - Saint-Étienne est relégué en Ligue 2, Auxerre fait son retour dans l'élite

Dimanche soir, lors du match retour des barrages de promotion/relégation en Ligue 1, l'AJ Auxerre s'est imposé aux tirs au but (4-5) sur le terrain de Saint-Étienne après que les 120 minutes de jeu n'ont pas permis de déterminer un vainqueur, les deux équipes s'étant neutralisées (1-1) comme au match aller. Les Auxerrois retournent ainsi en Ligue 1 neuf ans après avoir quitté l'élite du football français, alors que Saint-Étienne voit prendre fin son séjour de 17 ans en première division.Après une première mi-temps muette, Sakhi a fait sauter le verrou stéphanois aux retours des vestiaires, en donnant pour la première fois l'avantage à Auxerre sur l'ensemble des deux rencontres sur une tête plongeante (0-1, 51e). Dans leur chaudron de Geoffroy Guichard, les Verts sont néanmoins parvenus à recoller au score à un quart d'heure de la fin grâce à une autre tête de Camara à la suite d'un corner (1-1, 76e). Les deux équipes se sont ainsi dirigées vers les prolongations, mais les 30 minutes supplémentaires n'ont pas livré de vainqueur, et la partie s'est terminée sur le même score qu'au match aller, 1-1. Aux tirs au but, le portier auxerrois Donovan Leon a repoussé le premier envoi de Ryad Boudebouz, offrant ainsi la victoire aux siens, au grand désarroi des supporters stéphanois. Le dernier tir au but a été suivi d'un envahissement de terrain et de scènes violentes, allant du jet d'engins pyrotechniques en direction des joueurs à des confrontations directes. (Belga)