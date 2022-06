Ligue 2 - Saint-Étienne débutera sa saison dans l'antichambre avec une pénalité de trois points

L'AS Saint-Étienne, reléguée en Ligue 2 à l'issue d'une défaite aux tirs au but contre Auxerre, a été lourdement sanctionné par la Commission de discipline de la LFP, la Ligue de football française, en raison des incidents survenus fin mai lors du match retour des barrages pour le maintien/accession en Ligue 1. Les Verts devront jouer quatre matches effectifs à huis clos et débuteront leur saison avec trois points de moins.Deux matches supplémentaires et trois points de retrait de plus ont été prononcés avec sursis. Ces sanctions compliqueront davantage la tâche des Verts, d'autant plus que seuls les deux premiers du prochain championnat de Ligue 2 seront promus en Ligue 1 en raison du passage à 18 clubs dans l'élite du football français lors de l'exercice 2022-2023. Sitôt le dernier tir au but réussi de l'Auxerrois Birama Touré, synonyme de victoire des Bourguignons qui retrouveront la Ligue 1 après dix ans d'absence, le terrain avait été envahi par des milliers de supporters stéphanois en colère. Certains avaient envoyé des engins pyrotechniques en direction de la tribune officielle protégée par les forces de l'ordre. Les joueurs stéphanois, entourés par les stadiers, se sont aussitôt précipités, comme les autres acteurs du match, vers les vestiaires. (Belga)