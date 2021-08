Ligue de Diamant - Elaine Thompson-Herah court le 2e 100m le plus rapide de l'histoire à Eugène

Elaine Thompson-Herah a réussi le deuxième meilleur temps de l'histoire sur 100m en 10.54, à 5/100es du vieux record du monde de l'Américaine Florence Griffith-Joyner.La Jamaïquaine, championne olympique du 100 et 200m à Tokyo, a réussi cet exploit lors du meeting d'athlétisme de la Ligue de Diamant à Eugène aux Etats-Unis samedi. Ses compatriotes Shelly-Ann Fraser-Pryce et Shericka Jackson ont pris respectivement la 2e (10.73) et la 3e place (10.76) répétant le podium de Tokyo. L'Américaine Sha'Carri Richardson, qui avait manqué les JO en raison d'une suspension d'un mois pour avoir été contrôlée positive à la marijuana, a manqué son départ et terminé 6e dernière en 11.14. (Belga)