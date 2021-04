Ligue de Diamant: Gateshead remplace Rabat en ouverture le 23 mai

L'ouverture de la Ligue de Diamant 2021 d'athlétisme aura finalement lieu à Gateshead, le dimanche 23 mai, a annoncé vendredi les organisateurs du circuit majeur d'athlétisme dans le monde. La cité anglaise remplace dans le calendrier celle de Rabat, au Maroc, dont la compétition a été annulée en raison des restrictions liées au coronavirus. Doha, au Qatar, accueillera le 2e rendez-vous le 28 mai.Parmi les autres changements apportés au calendrier 2021, le meeting de Rome est cette année déplacé à Florence, en raison de l'Euro de football qui occupera le Stadio Olimpico au même moment. Il est en outre reporté d'une semaine du 4 au 10 juin. Les Bislett Games d'Oslo, prévus initialement le 10 juin, sont eux fixés au 1er juillet afin de respecter les restrictions locales norvégiennes liées au coronavirus. Le meeting de Stockholm suivra trois jours plus tard, le 4 juillet. Contrairement à 2020, les athlètes s'affronteront pour une place en finale et une chance de remporter le trophée de diamant. Au cours des treize premiers meetings de la Ligue de Diamant, ils gagneront des points afin de tenter de se qualifier pour la finale à Zurich les 8 et 9 septembre. Elle sera précédée par le Mémorial Van Damme de Bruxelles qui est prévu le vendredi 3 septembre. Le calendrier 2021 reste sujet à de nouveaux changements en fonction de la situation sanitaire mondiale dans les mois à venir, soulignent toutefois les organisateurs. En 2020, le circuit avait subi de plein fouet la pandémie du nouveau coronavirus et n'avait pu proposer que quatre "véritables" compétitions (Monaco, Rome, Stockholm, Doha) et trois exhibitions ou meetings réduits (Oslo, Bruxelles, Lausanne). (Belga)