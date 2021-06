Ligue de Diamant - Jakob Ingebrigtsen bat le record d'Europe du 5000 mètres de Mourhit, Kimeli déçoit

Le prodige norvégien Jakob Ingebrigtsen, 20 ans, a battu jeudi à Florence le record d'Europe du 5 000 mètres, détenu depuis 2000 par le Belge Mohammed Mourhit. Le Norvégien a réalisé un temps de 12:48,45 alors qu'Isaac Kimeli a dû se contenter de la douzième place en 13:21.66.Mourhit avait réalisé le record d'Europe lors du Memorial Van Damme en 2000 avec 12:49.71 avant d'être suspendu pour dopage deux ans plus tard. Le chrono d'Ingebrigtsen est également l'une des meilleures performances mondiales de l'année. À Florence, Ingebritsen a battu presque tous les meilleurs coureurs du monde, y compris le détenteur du record du monde ougandais Joshua Cheptegei qui a dû se contenter de la sixième place en 12:54.69. Les choses sont également allées trop vite pour Isaac Kimeli qui a terminé la course en douzième position, bien au-dessus de son record personnel de 13:13,02. Kimeli avait déjà assuré sa place pour les JO de Tokyo depuis un certain temps. Jakob Ingebrigtsen n'était pas le seul jeune prodige de l'athlétisme mondial à impressionner jeudi. Au 400 mètres haies, la victoire est revenue à la Néerlandaise Femke Bol, 21 ans, avec un record national de 53.44. Au 110 mètres haies, le Jamaïcain Omar McLeod a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année en 13.01 alors que le 3000 mètres steeple a également vu une meilleure performance mondiale de l'année, des oeuvres du Marocain Soufiane El Bakkali en 8:08.54. (Belga)

