Ligue de diamant - La Néerlandaise Femke Bol 4e performeuse de tous les temps sur 400 m haies

Prodige de l'athlétisme néerlandais, Femke Bol est devenue à 21 ans la 4e meilleure performeuse de tous les temps sur 400 m haies en remportant en 52.37 le meeting de Ligue de diamant de Stockholm dimanche.Poussée jusqu'au bout par l'Américaine Shamier Little (2e en 52.39, 5e meilleure performeuse de tous les temps), Femke Bol, compagne du perchiste belge Ben Broeders, a battu de près d'une seconde son record personnel qui datait de jeudi (53.33 à Oslo). La double championne d'Europe en salle (400 m et 4x400 m cet hiver) a échoué à trois centièmes de seconde du record d'Europe de la Russe Yulia Pechonkina (52.34 en 2003), qui a fait office de record du monde jusqu'en 2019. Depuis, les deux Américaines Dalilah Muhammad (deux fois en 2019) puis Sydney McLaughlin il y a une semaine ont amélioré le record du monde de la distance, en pleine ébullition. Le Norvégien Karsten Warholm a lui battu le record du monde masculin jeudi à Oslo (46.70). En saut en hauteur féminin, l'Ukrainienne Yaroslava Mahuchikh a réalisé la meilleure performance mondiale de l'année, avec une barre franchie à 2m03. Devant son public, le perchiste Armand 'Mondo' Duplantis a titillé son propre record du monde (6m18) en s'essayant à 6m19, mais il a échoué et a dû se contenter de 6m02, assez tout de même pour terminer premier. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.