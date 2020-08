Ligue de diamant - Monaco: Jakob Ingebrigtsen bat le record d'Europe du 1.500 m de Mo Farah

Le petit prodige norvégien du demi-fond, Jakob Ingebrigtsen, a battu le record d'Europe du 1.500 m vendredi lors du meeting de Monaco, la premier de la saison en Ligue de diamant.Le champion du monde en titre kényan Timothy Cheruiyot s'est imposé en 3 min 28 sec 45 au terme d'un final haletant, juste devant Jakob Ingebrigtsen (3:28.68) qui a explosé son meilleur temps pour devenir à 19 ans le 8e meilleur performeur de l'histoire et s'emparer du record d'Europe du Britannique Mo Farah (3:28.81 en 2013). Phénomène de précocité, Ingebrigtsen était devenu double champion d'Europe senior à Berlin en 2018 (1.500 et 5.000 m) à seulement 17 ans. En octobre dernier, il avait échoué de peu à ramener une médaille de ses premiers Mondiaux à Doha (4e du 1.500 m et 5e du 5.000 m). (Belga)