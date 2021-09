Ligue des Champions - 2e journée : RB Leipzig - Club de Bruges : la fiche technique

La fiche technique de la rencontre entre le RB Leipzig et le Club de Bruges dans le cadre de la deuxième journée du groupe A de la Ligue des Champions, mardi à Leipzig:Ligue des Champions - Groupe A À la RB Arena, à Leipzig (All) RB Leipzig (All) - Club de Bruges (Bel) : 1-2 (mi-temps : 1-2) Arbitre : Slavko Vincic (Svn) Buts: RB Leipzig: Nkunku (5e) Club de Bruges: Vanaken (22e), Rits (41e) Cartes jaunes: Club de Bruges: Balanta (87e), Mignolet (90e+6) Compositions: RB Leipzig: Gulacsi (cap.); Klostermann, Orban, Simakan (Adams, 79e); Mukiele (Gvardiol, 46e), Laimer (Haidara, 46e), Kampl, Szoboszlai (Silva, 58e); Nkunku, Poulsen (Brobbey, 79e), Forsberg. Entraîneur: Jesse Marsch (All.) Club de Bruges: Mignolet; Mata, Balanta, Hendry, Nsoki, Sobol (Ricca, 79e); Sowah (Van Der Brempt, 68e), Rits (Vormer, 79e), Vanaken, Lang; De Ketelaere (Wesley, 72e). Entraîneur: Philippe Clement (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.