Ligue des Champions - Aucun club anglais, espagnol ou italien en demi-finales, inédit en Ligue des Champions

Pour la première fois depuis 1991, aucun club anglais, espagnol ou italien n'a réussi à se qualifier pour les demi-finales de la principale compétition européenne de clubs de football. Tel est le résultat de l'élimination des Anglais de Manchester City par l'Olympique de Lyon 1-3, quarts de finale de l'édition 2019-2020, samedi soir à Lisbonne.Il y a 29 ans, le Bayern Munich (Allemagne), l'Etoile Rouge de Belgrade (Serbie), le Spartak Moscou (Russie) et l'Olympique de Marseille (France) étaient les quatre demi-finalistes de la Coupe d'Europe des clubs champions qui deviendra en 1992 la Ligue des champions. Depuis lors, il y a toujours eu au moins un club des grands pays de football que sont l'Angleterre, l'Espagne ou l'Italie dans le dernier carré. Outre l'Olympique de Lyon, cette année, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain (France) et le RB Leipzig (Allemagne) s'affronteront pour la victoire finale. C'est aussi la première fois dans l'histoire que deux clubs français parviennent à se qualifier pour les demi-finales. Trois des quatre demi-finalistes ont un entraîneur allemand. Le Bayern est dirigé par Hansi Flick, le PSG par Thomas Tuchel et le RB Leipzig par Julian Nagelsmann est responsable. Lyon a un entraîneur français : Rudi Garcia. . (Belga)