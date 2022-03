Ligue des Champions de basket - Manresa, privé d'Ismaël Bako, blessé, s'impose sans souci face à Trévise

Les Espagnols de BAXI Manresa se sont imposés sans problème, lundi soir, (88-103) en déplacement chez les Italiens de Trévise pour le compte de la 3e journée du 2e tour de la Ligue des Champions de basket. Blessé à la main, l'international belge Ismaël Bako n'a pas pris part à cette rencontre.Dès le début du match, les visiteurs ont pris les commandes (18-27) sous l'impulsion de Luke Maye (22 points, 4 rebonds et 3 passes). Les Espagnols continuaient sur leur lancée au deuxième quart pour virer en tête de plus de dix unités à la pause (42-55). Au retour des vestiaires, Henry Sims (19 points, 11 rebonds et 6 passes) tentait de renverser la vapeur (67-76) mais les Espagnols ne craquaient pas pour finalement s'imposer facilement 88-103. Au classement, Manresa grimpe à la 2e place du groupe J avec un bilan de 2 victoires et 1 défaite. Une poule dominée par les Turcs de Tofas, invaincus en trois sorties. Les Turcs de Darussafaka (1-2) et Trévise (0-3) complètent le classement. Les deux meilleurs équipes de chaque groupe, composé de quatre formations, seront qualifiées pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de basket. (Belga)