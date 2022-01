Ligue des Champions de basket - Ostende craque en deuxième mi-temps à Igokea

Ostende s'est incliné devant Igokea (87-72) pour le compte du premier match du play-in qualificatif pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket, mardi en Bosnie.En première mi-temps, les deux équipes se rendaient coup pour coup. Les Ostendais se reposaient sur Olivier Troisfontaines (10 points) et Haris Bratanovic (8 points et 8 rebonds) pour rester au contact après dix minutes (23-22) et même virer en tête à la pause (39-42). Mais au retour des vestiaires, le manque de rotation, notamment en raison des absences d'Amida Brimah et Phil Booth, mais surtout l'enchaînement des pertes de balle, 16 sur la rencontre, coûtait très cher aux Côtiers. Nikola Tanaskovic (21 points) faisait un chantier dans la raquette pour faire passer le marquoir à 68-59. Le champion de Belgique revenait bien à six unités dans le dernier acte (70-64) mais les locaux repartaient de plus belle pour finir en roue libre (87-72). Le match retour est prévu mercredi prochain, le 12 janvier, à Ostende, avec l'obligation pour les Côtiers de s'imposer pour arracher une belle prévue le 19 janvier en Bosnie. En cas de défaite mercredi prochain, l'aventure européenne s'arrêterait pour les Ostendais. (Belga)