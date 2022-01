Ligue des Champions de basket - Ostende s'impose face aux Bosniens d'Igokea et décroche une 3e manche décisive

Ostende s'est imposé mardi soir à domicile (85-64) face aux Bosniens d'Igokea pour le compte de la deuxième manche du play-in qualificatif pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. La manche décisive est prévue jeudi, en Bosnie.Battus au premier match, les Ostendais étaient dans l'obligation de s'imposer à domicile pour continuer l'aventure européenne. Et les Côtiers ont rapidement fait la différence. Dans le sillage d'un excellent Demetrius Conger (20 points), les joueurs de Dario Gjergja menaient déjà 30-12 après 10 minutes. Intransigeants défensivement, les Côtiers limitaient leurs adversaires pour prendre le large à la pause (50-24). Confortablement en tête, les champions de Belgique ont maîtrisé la deuxième mi-temps (67-44 et 85-64) pour s'imposer sans trembler et décrocher une manche décisive. Celle-ci se déroulera en Bosnie, jeudi. Le vainqueur décrochera son ticket pour la deuxième phase de poule de la Ligue des Champions de basket. (Belga)