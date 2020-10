Ligue des Champions de basket: Pas de finale pour Hans Vanwijn et la JDA Dijon

Les Français de la JDA Dijon se sont inclinés vendredi soir face aux Espagnols de Hereda San Pablo Burgos (81-67) en demi-finale de la Ligue des Champions de basket dans la bulle d'Athènes. Le Belge Hans Vanwijn termine la rencontre avec 3 points.Le début de match était complètement à l'avantage des Espagnols qui faisaient preuve de réussite aux tirs et qui profitaient des pertes de balle (6 en 10 minutes) des Français pour prendre le large au marquoir (23-13). Sur leur lancée, les joueurs de Joan Penarroya enfonçaient le clou juste avant la pause pour rejoindre les vestiaires avec plus de dix unités d'avance (43-30). Les Français de la JDA Dijon remontaient sur le parquet avec des meilleures intentions en deuxième mi-temps et remportaient même le troisième acte (16-20). A nouveau dans le coup, les coéquipiers d'Hans Vanwijn devaient tout de même s'incliner face à l'expérience des Espagnols qui empochent leur qualification (81-67) pour la finale de la Ligue des Champions de basket qui se déroulera dimanche dans la bulle d'Athènes. Le Belge Hans Vanwijn termine la rencontre avec 3 points (0/1 à 2 pts et 1/2 à 3 pts), 4 rebonds, 2 passes et 1 interception en 20 minutes. Côté espagnol, Vitor Benite termine meilleur marqueur de la rencontre avec 25 points (dont 5 paniers à 3 points). Hereda San Pablo Burgos affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre les Grecs de l'AEK Athènes et les Espagnols de Saragosse qui se déroule ce vendredi soir (20h30). (Belga)

