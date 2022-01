Ligue des Champions de basket - Prometey élimine Retin Obasohan et l'Hapoel Jérusalem de la compétition

Les Ukrainiens de Prometey se sont imposés jeudi soir sur le parquet des Israéliens de l'Hapoel Jérusalem (75-85) pour le compte de la manche décisive du play-in qualificatif pour le deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. Le Belge Retin Obasohan est à créditer d'une bonne prestation (19 points) malgré la défaite.Pendant quarante minutes, les coéquipiers de Retin Obasohan ont couru derrière le score. Ils n'ont d'ailleurs jamais mené au marquoir. Sous l'impulsion de DJ Kennedy (17 points) et de DJ Stephens (15 points), les visiteurs ont rapidement pris le large au marquoir (12-27). Les Israéliens réagissaient au deuxième quart (remporté 24-16) pour limiter la casse à la pause (36-43). Au retour des vestiaires, Retin Obasohan, très bon, permettait aux Israéliens de croire à une course-poursuite parfaite en ramenant ses couleurs à 56-59 à l'entame du dernier acte. Dix minutes mises à profit par D'Angelo Harrison (18 points) pour plier la rencontre (75-85) et offrir la qualification pour le prochain tour de la Ligue des Champions de basket aux Ukrainiens. Le Belge Retin Obasohan termine la rencontre avec 19 points (5/11 à 2 points, 1/3 à 3 points et 6/7 aux lancers), 3 rebonds et 7 passes en 37 minutes. C'est donc Prometey qui complètera le groupe K, comprenant également Ostende, les Roumains de Cluj et les Espagnols d'Unicaja Malaga. (Belga)