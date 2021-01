Ligue des Champions de basket - Victoires et qualifications pour Maxime De Zeeuw (Hapoël Holon) et Matt Lojeski

Les Israéliens de l'Hapoël Holon se sont imposés en déplacement chez les Français de Cholet (71-89) mercredi soir pour le compte de la 6e journée en Ligue des Champions de basket. Dans l'autre match du groupe, les Grecs de l'AEK Athènes se sont imposés en Biélorussie, au Tsmoki-Minsk (90-95). Maxime De Zeeuw (Hapoël) et Matt Lojeski (AEK) terminent respectivement avec 21 et 17 points.Il y aura deux Belgian Lions en plus au deuxième tour de la Ligue des Champions de basket. Dans un premier temps, ce sont les coéquipiers israéliens de Maxime De Zeeuw qui ont assuré un nouveau succès dans la compétition. En déplacement chez les Français de Cholet, l'Hapoël Holon a progressivement vu son avance grandir (17-20 et 33-41 à la pause). Bien emmenés par un très bon Maxime De Zeeuw, les Israéliens ont continué sur leur lancée au retour des vestiaires pour l'emporter sans trembler (55-70 et 71-89). De Zeeuw termine meilleur marqueur de son équipe avec 21 points (6/8 à 2 points, 2/6 à 3 points et 3/3 aux lancers) en plus de 5 rebonds et 3 passes en 28 minutes. Dans l'autre match de ce groupe, les Grecs de l'AEK Athènes se sont également imposés à l'extérieur, sur le parquet des Biélorusses de Tsmoki-Minsk. Un match que les coéquipiers de Matt Lojeski ont maîtrisé pendant 30 minutes (16-20, 33-40 et 55-67) avant de voir les joueurs locaux revenir sur leurs talons. Finalement, l'AEK Athènes s'impose au bout du suspense (90-95) grâce à un très bon Matt Lojeski qui termine le match avec 17 points (4/5 à 2 points et 3/5 à 3 points), 5 rebonds, 3 passes et 1 interception en 28 minutes. Grâce à ces succès, l'Hapoel Holon et l'AEK Athènes se qualifient tous les deux pour le prochain tour de la Ligue des Champions de basket. (Belga)