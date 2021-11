Ligue des Champions de cyclisme sur piste - Jules Hesters 8e de l'élimination et 14e du scratch en Lituanie

Jules Hesters s'est classé 8e de la course par élimination et 14e du scratch lors de la deuxième manche de la Ligue des Champions de cyclisme sur piste, samedi, à Panevézys, en Lituanie. Ces deux épreuves ont été remportées par l'Espagnol Sebastian Mora.Tuur Dens n'a pas pris le départ de ces deux courses. Hesters engrange ainsi 10 points pour le classement général de la catégorie endurance. Avec un total de 17 points, il occupe la 12e place. Mora profite de son carton plein de samedi (40 points) pour prendre la tête du général avec 59 points, deux de plus que le Néo-Zélandais Corbin Strong et six de plus que l'Américain Gavin Hoover. Tuur Dens est 18e avec 5 unités. La Ligue des Champions est une nouvelle compétition mise sur pied cette année par l'Union cycliste internationale (UCI) dans le but de redynamiser le cyclisme sur piste. Chaque épreuve rapporte des points pour le classement général dans l'une des deux catégories, qui sont le sprint et l'endurance. Quatre champions seront ainsi désignés au terme de cette première édition, deux côté féminin et deux côté masculin. La troisième des cinq manches se tiendra à Londres le 3 décembre. (Belga)