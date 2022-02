Ligue des Champions de volley - Maaseik battu 3-1 par Varsovie en match en retard

Maaseik s'est incliné 3 sets à 1 (25-23, 22-25, 25-20 et 25-22) face au club polonais de Projekt Varsovie en match en retard de la 3e journée du groupe B de la Ligue des Champions de volley messieurs, mardi soir dans sa salle.La rencontre qui devait se jouer dans la capitale polonaise mi-janvier s'est jouée dans la Steengoed Arena limbourgeoise. Après cette quatrième défaite, Maaseik possède 2 points en cinq matchs mais ne peut plus espérer rejoindre les quarts de finale qui réuniront les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes classés. Les Russes du Dynamo Moscou est en tête du groupe B avec 14 points en cinq matchs devant les Turcs d'Ankara Ziraat Bankasi qui en comptent 10. Varsovie est désormasi troisième avec quatre points. Maaseik retrouvera Varsovie sans sa salle mercredi soir (20h30) à l'occasion de la dernière rencontre du groupe B des vice-champions de Belgique. (Belga)