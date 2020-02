Ligue des Champions de volley - Roulers bat Friedrichshafen et s'isole à la 2e place du groupe E

Roulers a remporté le duel crucial pour la 2e place du groupe E de la Ligue des champions de volley (messieurs). Les Flandriens, vice-champions de Belgique ont battu les Allemands Friedrichshafen 3 sets à 1 (28-26, 26-28, 25-19, 25-17), mardi soir au Schiervelde, lors de la 5e des six journées de la phase classique de la compétition.Roulers est désormais seul deuxième du groupe E avec 8 points après ce 3e succès. La première place ne pouvait plus échapper depuis longtemps aux Polonais de Kedzierzyn-Kozle. Ils ont aligné plus tôt dans la soirée une 5e victoire, 0-3 (11-25, 22-25, 18-25), chez les Serbes de Novi Sad. Kedzierzyn-Kozle compte le maximum possible de 18 points. Friedrichshafen en compte 5 et Novi Sad 2. Les Roulariens accueilleront Novi Sad le mercredi 19 février (20h30) en conclusion de cette phase de groupes. Les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale. L'an passé, Roulers n'avait pas réussi à s'extraire de la phase de poules. . (Belga)