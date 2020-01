Ligue des Champions de volley - Roulers battu 3-0 à Kedzierzyn-Kozle

Roulers s'est incliné 3 sets à 0 (25-19, 25-18, 25-20) mardi sur le terrain des Polonais de Kedzierzyn-Kozle lors de la 4e journée du groupe E de la Ligue des champions de volley.Les Flandriens affichent désormais un bilan de deux victoires et deux défaites. Roulers avait entamé son parcours par une victoire 0-3 à Friedrichshafen, en Allemagne, avant de s'incliner 0-3 contreKedzierzyn-Kozle. Les vice-champions de Belgique avaient ensuite été gagner 2-3 à Novi Sad en décembre. Roulers pointe à la 2e place du groupe B avec 5 points, derrière son adversaire du jour, Kedzierzyn-Kozle, autoritaire leader avec 12 points. Roulers doit encore jouer deux matches, tous deux à domicile, contre Friedrichshafen le 11 février et Novi Sad le 19 février. Les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale. L'an passé, Roulers n'avait pas réussi à s'extraire de la phase de poules. (Belga)