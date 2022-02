Ligue des Champions de volley - Roulers, battu par les Bulgares d'Hebar Pazardzhik, est éliminé

Roulers s'est incliné face aux Bulgardes de Pazardzhik pour son 5e match de la Ligue des Champions de volley (messieurs) dans le groupe A mercredi en Bulgarie et est éliminé.Les Flandriens ont été battus 23-25, 21-25, 25-20, 25-22, 14-16 et comptent 5 points au compteur. Il s'agissait de la 6e et dernière journée, mais Roulers doit encore jouer un match d'alignement, jeudi, et toujours contre le même adversaire, en Bulgarie toujours aussi. Les Polonais de Jastrzebski ont terminé en tête de la poule, invaincus, avec 18 points grâce à une dernière victoire mercredi contre les Allemands de Friedrichshafen. Contraint de l'emporter pour son dernier match jeudi pour espérer terminer 2e, Roulers est 3e avec 5 points mais ne pourra terminer parmi les meilleurs deuxièmes de groupe. Friedrichshafen est pour l'instant 2e avec 6 points. Pazardzhik, 4e, en totalise 4. Le premier de chacun des cinq groupes est qualifié pour les quarts de finale ainsi que les trois meilleurs deuxièmes. Dans la poule B, Maaseik joue mercredi pour l'honneur son 6e match face aux Polonais de Projekt Varsovie. Les Limbourgeois sont derniers de leur groupe avec une victoire et quatre défaites pour 2 points tout comme leur adversaire du jour mais qui compte lui 4 unités au classement. Le Dinamo Moscou, invaincus en six matches, remporte la poule avec 17 points devant Ankara 2e avec 10 points. (Belga)