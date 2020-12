Ligue des Champions de volley - Roulers battu par Varsovie dans son premier match de groupe

Roulers s'est incliné 0-3 face aux Polonais de Varsovie dans son premier match du groupe D de la Ligue des Champions de volley, mardi, dans sa salle. Les sets se sont achevés 18-25, 24-26 et 19-25.Dans l'autre rencontre du groupe, les Italiens de Modène ont battu les Russes de Kemerovo 1-3 (23-25, 19-25, 25-22, 28-30). Roulers, qui accueille cette phase aller dans sa Tomabelhal, rencontrera Kemorovo mercredi et Modène jeudi. Les matchs retour se joueront à Modène du 9 au 11 février 2021. Les cinq vainqueurs de groupe et les trois meilleurs deuxièmes seront qualifiés pour les quarts de finale. Alost, l'autre club belge engagé, a perdu ses trois premières rencontres dans le groupe A. (Belga)