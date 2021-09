Ligue des Champions - Exploit du Club Bruges, vainqueur à Leipzig et en tête du groupe avec le PSG

Le Club Bruge s'est imposé 1-2 à Leipzig, mardi, lors de la deuxième journée du groupe A de la Ligue des Champions de football. Menés après le but rapide de Christopher Nkunku (5e), les Brugeois ont renversé la situation par Hans Vanaken (22e) et Mats Rits (41e).Dans l'autre match, le Paris Saint-Germain a battu Manchester City 2-0. Bruges et le PSG, qui s'étaient quittés sur un nul 1-1 en ouverture, se partagent la tête du groupe avec 4 points. Manchester City suit avec 3 unités. Leipzig reste bloqué à 0. Le 19 octobre, Bruges recevra Manchester City lors de la 3e journée et le PSG accueillera Leipzig. (Belga)