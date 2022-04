Ligue des champions féminine - Barcelone s'incline à Wolfsburg mais rejoint sa deuxième finale consécutive

Victorieuses 5-1 de la manche aller, les joueuses du FC Barcelone ont validé leur ticket pour la finale de la Ligue des champions féminine malgré leur défaite 2-0 samedi à Wofsburg lors du match retour des demi-finales. Tenantes du titre, les Barcelonaises tenteront de briguer un deuxième succès consécutif dans la compétition.Alors que le marquoir indiquait 0-0 à la mi-temps, les Allemandes entamaient le second acte de la meilleure des manières en prenant l'avantage grâce à Tabea Wassmuth (47e, 1-0). Juste avant l'heure de jeu, sa coéquipière Jill Roord doublait la mise pour le VfL (59e, 2-0). Le score n'évoluait plus et les Allemandes s'inclinaient sur 5-3 sur l'ensemble des deux rencontres. La deuxième demi-finale opposera à 20h45 le Paris Saint-Germain à l'Olympique Lyonnais de Janice Cayman dans un duel entièrement français. Les Lyonnaises s'étaient imposées 3-2 lors du match aller. La finale aura lieu le samedi 21 mai à Turin. (Belga)