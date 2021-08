Ligue des Champions - Genk contraint à l'exploit au Shakhtar Donetsk s'il veut continuer à rêver

Le Racing Genk est face à une montagne qu'il va devoir gravir s'il veut se qualifier pour les barrages de la Ligue des Champions. Les Limbourgeois, dauphins du Club de Bruges et vainqueurs de la Coupe la saison dernière, se sont inclinés 1-2 à l'aller à domicile mais croient toujours en leurs chances de qualification contre le puissant club ukrainien du Shakhtar Donetsk. Le coup d'envoi du match est prévu à 19h30 au stade Olympique de Kiev.Le Shakhtar est un habitué des compétitions européennes, lui qui a remporté l'UEFA en 2008-2009 avant d'atteindre le dernier carré de l'Europa League en 2015-2016 et 2019-2020. Nouvel entraîneur après un défunt exercice sans titre, une première depuis 14 ans, l'Italien Roberto De Zerbi est chargé d'inverser la tendance. Après une victoire 1-2 à Genk la semaine dernière, le Shakhtar s'est incliné 1-2 devant le FK Oleksandriya samedi en championnat, concédant sa première défaite de la saison. De leur côté, les Genkois veulent encore croire en leur chance de qualification. "Évidemment que nous y croyons encore", a déclaré l'entraîneur néerlandais John van den Brom. "Nous avons suffisamment d'arguments pour y croire. Le Shakhtar est une équipe très forte, c'est certain, mais nous avons démontré à l'aller que nous étions capables de leur faire mal." Le perdant se retrouvera en phase de poules de l'Europa League alors que le vainqueur affrontera en barrages soit l'AS Monaco, soit le Sparta Prague. Les Français se sont imposés 0-2 à l'aller dans la capitale tchèque. (Belga)