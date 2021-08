Ligue des Champions - Genk est éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite au Shakhtar Donetsk

Le parcours de Genk en Ligue des Champions s'est achevé au 3e tour préliminaire, après avoir affronté le Shakhtar Donetsk (cumulé: 4-2). Défaits à domicile au match aller (1-2), les Limbourgeois ne sont pas parvenus à obtenir une victoire indispensable en terre ukrainienne et se sont inclinés 2-1. Les buts de la rencontre ont été inscrits par Lassina Traoré (27e), Marcos Antônio (76e) et Cyriel Dessers (90e).Pendant les 20 premières minutes, le Shakhtar imposait un rythme élevé et mettait la pression sur la défense de Genk, la forçant à commettre plusieurs erreurs. Dès le début de la rencontre, Vandevoordt devait s'employer, seul face à Tetê (4e), sonnant l'alerte dans les rangs limbourgeois. Plus tard, le même Tetê voyait sa frappe des 15 mètres repoussée par Muñoz (14e). Genk se réveillait via Heynen, qui reprenait de la tête un centre d'Arteaga mais envoyait à bout portant le ballon au-dessus du but (25e). Dans la foulée, Lassina Traoré ouvrait alors le score pour le Shakhtar sur un contre rondement mené, n'ayant eu qu'à pousser le ballon au fond des filets après que Dodo avait éliminé le côté gauche de la défense limbourgeoise (1-0, 27e). La fin de mi-temps n'était marquée que par une frappe d'Heynen (32e) et une tentative contrée d'Onuachu (43e). La première partie du deuxième acte était limbourgeoise: Heynen trouvait Bongonda seul au coeur de la défense d'un centre enroulé mais l'attaquant était trop court pour cadrer (54e), avant qu'Onuachu ne voie sa reprise de la tête s'écraser sur la barre transversale suite à un corner de Trésor (63e). Cependant, après une partie de billard dans la surface, Marcos Antônio venait, des six mètres, éteindre les espoirs belges et doubler l'avance ukrainienne (2-0, 76e). Le dernier quart d'heure était rythmé par des occasions de part et d'autre, et Dessiers crucifiait finalement Trubin depuis le point de penalty après avoir rabattu le centre de Trésor (2-1, 90e) pour sauver l'honneur limbourgeois. Le KRC Genk sera donc reversé en phases de poules de l'Europa League et pourrait être rejoint par l'Antwerp, qui affrontera le club chypriote de l'Omonia Nicosie les 19 et 26 août prochains pour la qualification. (Belga)