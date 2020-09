Ligue des Champions - Krasnodar, Salzbourg et Midtjylland rejoignent la phase de groupes

Les Russes de Krasnodar, les Autrichiens de Salzbourg et les Danois de Midtjylland complètent le tableau de la Ligue des Champions 2020/2021. Les trois clubs se sont qualifiés mercredi pour la phase de groupes à l'issue des barrages retour.Déjà vainqueur 2-1 à l'aller, Krasnodar a récidivé en s'imposant 1-2 au PAOK Salonique. Un but contre son camp de Michailidis (73e) et une réalisation de Cabella (78e) ont assuré la qualification aux Russes, alors qu'Omar El Kaddouri, ancien international espoirs belges qui a opté pour l'équipe nationale marocaine, avait relancé le suspense (77e). Salzbourg avait pris une sérieuse option en s'imposant 1-2 au Maccabi Tel-Aviv à l'aller. Les Autrichiens ont confirmé au retour, avec une victoire 3 buts à 1. Daka (16e et 68e) et Szoboszlai (45e+4) ont marqué pour Salzbourg, Karzev (30e) pour Tel-Aviv. Midtjylland a assuré sa qualification contre le Slavia Prague, battu 4-1, en fin de rencontre. Tout était encore possible pour ce match après un nul vierge à l'aller. Olayinka a donné l'avantage au Sparta Prague. Kaba (65e) a égalisé. A six minutes du terme, la qualification était encore pour le Slavia, grâce aux buts à l'extérieur. Midtjylland, où Dion Cools est resté sur le banc, a alors joué son va-tout et marqué trois fois, par Scholz (84e, penalty), Onyeka (88e) et Dreyer (90e+1). Krasnodar, Salzbourg et Midtjylland connaîtront leurs adversaires en phase de groupes jeudi, à l'issue d'un tirage au sort (18h00) qui concernera également le Club Bruges, champion de Belgique. Le PAOK Salonique, le Maccabi Tel-Avis et le Slavia Prague sont reversés en Europa League. (Belga)