Ligue des Champions - Le Bayern corrige l'Atlético, Lukaku sauve l'Inter, Liverpool et City s'imposent

Le Bayern Munich a commencé la défense de son titre par un large succès 4-0 sur l'Atlético Madrid, mercredi, dans le groupe A de la Ligue des Champions. La première journée a été marquée aussi par les succès 0-1 de Liverpool sur la pelouse de l'Ajax Amsterdam et la victoire 3-1 de Manchester City sur le FC Porto. Malgré un doublé de Romelu Lukaku, l'Inter a été tenue en échec par le Borussia Mönchengladbach (2-2).Unique buteur de la finale contre le Paris Saint-Germain, fin août, Kingsley Coman est aussi l'auteur du premier but bavarois lors de la nouvelle campagne. Isolé devant Oblak par une superbe passe de Kimmich, le Français a ouvert le score juste avant la demi-heure (28e). Goretzka, d'une frappe tendue, a doublé la mise peu avant la pause (41e). Tolisso a alourdi la marqué d'un missile des 25 mètres (66e). Coman, en contre, a scellé le score, après s'être amusé face à Felipe (72e). Yannick Carrasco a joué 76 minutes dans les rangs de l'Atlético, manquant une grosse occasion (64e). Dans ce groupe, Salzbourg et le Lokomotiv Moscou s'étaient quittés sur un partage 2-2 en début de soirée. Eder (19e) avait donné l'avantage aux Russes. Szoboszlai (45e) et Junuzovic (50e) ont renversé la situation en faveur de Salzbourg, mais Lisakovic a égalisé à un quart d'heure du terme. Dans le groupe D, Liverpool s'est imposé 0-1 face à l'Ajax Amsterdam grâce à un but contre son camp de Tagliafico, malchanceux sur un centre de la gauche de Mane. L'Ajax a frôlé l'égalisation en seconde période, la frappe de Klaasen se heurtant au poteau. Divock Origi est resté sur le banc de Liverpool. Dans l'autre match du groupe, l'Atalanta, révélation de la saison passée avec son parcours jusqu'en quart de finale, n'a laissé aucune chance à Midtjylland (0-4). L'Atalanta avait déjà plié l'affaire en première période via Zapata (26e), Gomez (36e) et Muriel (42e). Miranchuk a fixé le score à 0-4 à une minute du terme. Privé de Kevin De Bruyne, blessé, Manchester City a renversé Porto 3-1. Les visiteurs ont pris les commandes après 14 minutes par Luis Diaz. Aguero (21e), Gundogan (65e) et Torres (73e) ont permis au Cityzens d'empocher les trois points. Un but tardif de Koka (90e+1) a offert la victoire à l'Olympiacos face à Marseille. Dans le groupe B, Romelu Lukaku a réalisé un doublé pour l'Inter Milan, accrochée 2-2 par le Borussia Mönchengladbach. Le Diable Rouge a ouvert le score à la 49e en prolongeant dans le but un centre de Darmian. Bensebaini (63e, sur penalty) et Hofmann (84e) ont renversé la situation en faveur du Borussia. Lukaku a sauvé les Nerazzurri en toute fin de match. L'attaquant se trouvait au second poteau pour pousser le ballon au fond des filets après une tête de Bastoni. En début de soirée, le Real Madrid s'était incliné 2-3 face au Shakthar Donetsk. (Belga)

© 2020 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.