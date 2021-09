Ligue des Champions - Le PSG contre le Club de Bruges avec son hydre à trois têtes

Pour la première fois depuis l'arrivée de Lionel Messi, Mauricio Pochettino va pouvoir associer le sextuple Ballon d'Or à Neymar et Kylian Mbappé. Le Jan Breydel sera le premier terrain d'expression de cette hydre à trois têtes, ce qui fait de ce duel entre le Club de Bruges et le Paris Saint-Germain le principal centre d'intérêt de cette première journée de Ligue des Champions.La principale zone d'ombre de la composition parisienne résidait aussi dans l'identité du gardien. Le technicien argentin dispose de deux portiers au calibre international. Auteur d'une saison 2020-2021 XXL, Keylor Navas a vu l'Italien Gianluigi Donnarumma rejoindre la capitale française. Le costaricien a finalement eu la préférence de son entraîneur. Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum vont aussi faire leur début en C1 avec le PSG. (Belga)