Ligue des Champions - Le PSG et Messi se débarrassent de Manchester City, le Real s'incline face à Tiraspol

Le PSG s'est imposé contre Manchester City, 2-0, alors que le Real a concédé une défaite surprise à domicile contre le Sheriff Tiraspol, 1-2, mardi lors de la deuxième journée de la Ligue des Champions.Dans le groupe A, le PSG a pris le meilleur sur Manchester City, 2-0, tandis que le FC Bruges s'est imposé à Leipzig, 1-2. Kevin De Bruyne était titulaire au Parc des Princes pour tenter de porter les siens vers la victoire dans l'affiche de la soirée. Cependant, le Diable rouge n'est pas parvenu à faire la différence pour son équipe, malgré une frappe dangereuse dans un angle fermé (58e). Le métronome des Sky Blues a également écopé d'une carte jaune (39e). Dans un match globalement dominé par Manchester City, Idrissa Gueye a ouvert le score pour le PSG après une phase confuse en envoyant un missile dans la lucarne d'Ederson (1-0, 8e). Lionel Messi a ensuite doublé l'avance parisienne en deuxième mi-temps, inscrivant par la même occasion son premier but pour un autre club que le FC Barcelone, d'une frappe 'signature' de l'intérieur du pied gauche après s'être appuyé sur Mbappé. Le PSG, 4 points, s'empare de la tête du groupe mais est talonné par le FC Bruges qui a encaissé un but de plus mais compte autant de points. Manchester City est 3e avec 3 points, et Leipzig occupe la dernière place avec un bilan nul. Dans le groupe B, Liverpool s'est imposé, 1-5, à Porto. L'AC Milan a perdu son duel contre l'Atletico Madrid, 1-2. À Porto, Liverpool a pris le contrôle de la rencontre en première mi-temps, grâce à des buts de Salah (0-1, 18e) et Mané (0-2, 45e). Salah a ensuite inscrit un deuxième but (0-3, 60e) avant que Taremi ne sauve l'honneur portugais (1-3, 75e). Firmino, monté à la 66e minute, a donné la réplique à Salah en inscrivant lui-même un doublé (1-4, 77e et 1-5, 81e). Divock Origi a remplacé Diogo Jota à la 88e minute. L'AC Milan s'est écroulé face à l'Atlético Madrid après avoir pris l'avantage sur un but de Leao (1-0, 20e). Une dizaine de minutes plus tard, Kessié a écopé d'une carte rouge à la suite de deux cartes jaunes (29e). Ses coéquipiers ont résisté en inférorité numérique jusqu'à l'égalisation de Griezmann en fin de match (1-1, 84e). Suarez s'est chargé de porter le coup fatal aux Milanais sur pénalty, au bout du temps additionnel (1-2, 90e+7). Alexis Saelemakers faisait partie du onze de départ de Pioli, et il a cédé sa place à Kalulu après 81 minutes, alors que son équipe menait encore au score. Yannick Carrasco, titulaire sur le flanc gauche des visiteurs madrilènes, a été remplacé dès la mi-temps par De Paul. Au classement, Liverpool trône en tête du groupe B avec 6 points, devant l'Atlético Madrid qui en compte 4. L'AC Milan, qui n'a toujours pas engrangé le moindre point, est précédé par Porto, qui en compte 1. Dans le groupe C, Dortmund a remporté son match à domicile contre le Sporting Portugal, 1-0, après la victoire de l'Ajax contre Besiktas, 2-0. Dortmund a pu compter sur son jeune attaquant néerlandais, Donyell Malen, pour marquer le seul but de la rencontre (1-0, 37e). Le trio belge du Borussia était présent sur la pelouse dès le coup d'envoi. Meunier, sur le flanc droit, et Witsel, devant la défense, ont disputé l'entièreté de la rencontre tandis que Thorgan Hazard a été remplacé à la 71e minute par Wolf. L'Ajax est en tête du groupe, avec ses deux victoires en autant de matchs, et devance Dortmund grâce à une meilleure différence de buts. Le Besiktas et le Sporting Portugal traînent la patte et sont encore à la recherche de leur premier point. Dans le groupe D, la surprise de la soirée a eu lieu à Madrid où le Sheriff Tiraspol est venu arracher la victoire, 1-2, sur la pelouse du Real. Plus tôt dans la soirée, le Shakhtar et l'Inter s'étaient quittés sur un nul blanc, 0-0. Avec Thibaut Courtois dans les buts et Eden Hazard aux côtés de Benzema et Vinicius, le Real a concédé le but d'ouverture des pieds de Jakhshibaev (0-1, 25e). Benzema a remis les équipes à égalité sur pénalty (1-1, 65e), mais l'équipe moldave a triomphé grâce à un but dans les derniers instants de Thill (1-2, 90e). Eden Hazard a été remplacé avec trois de ses coéquipiers à la 66e, après le but de Benzema, sans avoir pu réellement marquer la rencontre de son empreinte. Thibaut Courtois a quant à lui disputé l'entièreté de la rencontre. Tiraspol occupe ainsi la tête du groupe D après ses victoires à Madrid et contre le Shakhtar. Le Real est 2e avec 3 points, et l'Inter et le Shakhtar se disputent la 3e place avec 1 point chacun. (Belga)