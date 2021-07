Ligue des Champions - Le PSV et l'Olympiakos qualifiés pour le 3e tour préliminaire, le Celtic Glasgow éliminé

Les neuf dernières rencontres retour du deuxième tour de qualification pour la prochaine Ligue des Champions se déroulaient mercredi. À l'issue de celles-ci, ce sont les clubs de Sheriff Tiraspol, de l'Olympiakos, de Cluj, Midtjylland, de Ludogorets, du PSV Eindhoven, des Young Boys de Berne, du Sparta Prague et de l'Étoile rouge de Belgrade qui accèdent au troisième tour qualificatif.Avec le jeune Belge Yorbe Vertessen sur le banc, le PSV Eindhoven a validé sa qualification sur la pelouse des Turcs de Galatasaray. Largement vainqueurs à l'aller, les Néerlandais ont récidivé au retour en l'emportant 1-2 (cumulé: 7-2). Le Celtic Glasgow, avec Boli Bolingoli sur le banc, a lui été éliminé après sa défaite 2-1 après prolongations contre les Danois de Midtjylland (cumulé: 3-2). Les Moldaves du Sheriff Tiraspol ont gagné 3-1 à domicile après s'être déjà imposés 0-1 il y a une semaine sur le terrain des Arméniens d'Alashkert (cumulé: 4-1). Dans le même temps, grâce à sa victoire 0-1 en Azerbaïdjan, le club grec de l'Olympiakos a réalisé le même score face au Neftçi Bakou que lors de la manche aller (cumulé: 2-0). Sur leur terrain, les Roumains de Cluj ont confirmé leur victoire de la semaine dernière aux dépens des Gibraltariens de Lincoln Red en s'imposant 2-0 (cumulé: 4-1). Les Bulgares de Ludogorets se sont qualifiés en disposant du champion de Slovénie Mura sur le score de 3-1 après un nul sans but la semaine dernière en Slovénie (cumulé: 3-1). Grâce à leur victoire 3-2 contre le Slovan Bratislava, les Young Boys de Berne se qualifient à domicile après le 0-0 en Slovaquie (cumulé: 3-2). L'Étoile rouge de Belgrade a retourné la situation en sa faveur alors qu'elle s'était inclinée 2-1 sur le terrain du club Kazakh de Kairat la semaine dernière. Le champion de Serbie l'a emporté 5-0 (cumulé: 6-2). Battu 2-1 au match aller au Rapid de Vienne, le Sparta Prague a lui aussi renversé la vapeur en s'imposant 2-0 à domicile (cumulé: 3-2) Quatre formations avaient déjà validé leur ticket pour ce troisième tour mardi soir. Les Suédois de Malmö en partageant 2-2 sur le terrain d'Helsinki (cumulé: 4-3). Le Dinamo Zagreb s'était lui imposé 0-1 à l'Omonia Nicosie (cumulé: 3-0). Vainqueur 1-3 à Vilnius en Lituanie, le club hongrois de Ferencvaros a aussi composté son ticket (cumulé: 5-1). Le Legia Varsovie, champion de Pologne, a également triomphé à l'extérieur, 0-1 au Flora Tallin (cumulé: 3-1). Lors de ce troisième et avant-dernier tour qualificatif, le KRC Genk affrontera les Ukrainiens du Shaktar Donetsk. Le match aller aura lieu à la Cristal Arena le mardi 3 août et le match retour en Ukraine une semaine plus tard, le 10 août. (Belga)

