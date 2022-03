Ligue des Champions - Le Real et Benzema renversent le PSG, City contrôle face au Sporting

Le Real Madrid et Manchester City se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions de football à l'issue des huitièmes de finale retour, mercredi.Battu 1-0 par le Paris Saint-Germain à l'aller, le Real s'est joué 3-1 des Parisiens. Après le but d'ouverture de l'inévitable Kylian Mbappé (39e), Karim Benzema a renversé la situation avec un triplé (61e, 76e et 78e). Manchester City avait assuré l'essentiel en s'imposant 0-5 sur la pelouse du Sporting Portugal à l'aller. Le retour s'est soldé par un partage 0-0. (Belga)