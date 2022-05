Ligue des Champions - Le Real Madrid et Manchester City en prolongation

Le Real Madrid a arraché une prolongation en demi-finale retour de Ligue des Champions de football mercredi (2-1), face à Manchester City qui l'avait emporté 4 à 3 à l'aller.Manchester City croyait avait fait le plus dur en ouvrant la marque à la 73e minute par Mahrez alors que Kevin De Bruyne venait juste de sortir (72e). Le Real Madrid de Thibaut Courtois parvenait à égaliser à la 90e minute par Rodrygo, monté au jeu à la 67e et qui ajoutait un second but une minute plus tard (5-5 au total). Le vainqueur de cette rencontre affrontera Liverpool en finale. (Belga)