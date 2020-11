Ligue des Champions - Leipzig s'offre le Paris Saint-Germain, Barcelone poursuit son sans faute

Leipzig s'est payé le scalp du Paris Saint-Germain lors de la 3e journée de Ligue des Champions mercredi soir. Di Maria (6e) avait donné l'avantage aux Parisiens mais Nkunku (42e) et Forsberg sur penalty (56e) ont inversé la tendance pour les Allemands.Vainqueur face à Leipzig en demi-finale de la défunte édition de la Ligue des Champions, le PSG prenait le meilleur départ avec un but de Di Maria (6e). L'Argentin ratait ensuite un penlaty (16e) et Leipzig égalisait juste avant le repos via Nkunku, formé au PSG (42e). En seconde période, les Allemands héritaient d'un penalty (56e). Les Parisiens étaient ensuite réduits à dix après l'exclusion de Gueye (69e) puis à neuf après la deuxième carte jaune de Kimpembe (90e+5). Plus tôt dans la soirée, Manchester United s'était incliné 2-1 à Istanbul Basaksehir. Au classement, Manchester United et Leipzig se partagent la tête avec 6 points devant le PSG, troisième avec 3 points tout comme Istanbul Basaksehir qui ferme la marche. Dans le groupe G, Barcelone a poursuivi son sans faute après son succès 2-1 face au Dynamo Kiev. Messi sur penalty (5e) et Pique (65e) ont inscrit les buts catalans tandis que Tsygankov a réduit l'écart (75e). Dans le même temps, la Juventus n'a fait qu'une bouchée de Ferencvaros (0-4). Morata (7e et 60e), Dybala (73e) et Dvali contre son camp (81e) ont inscrit les quatre buts de la partie. Barcelone (9 points) compte trois points d'avance sur la Juventus en tête du groupe. Kiev et Ferencvaros ferment la marche avec un point chacun. Dans le groupe E, Chelsea s'est imposé 3-0 contre Rennes grâce à des buts de Timo Werner, deux fois sur penalty (10e et 41e) et Tammy Abraham (50e). Sur le banc au coup d'envoi, Jérémy Doku est monté au jeu à la 62e minute. Dans l'autre match, Séville l'a emporté 3-2 face à Krasnodar. Suleymanov (17e) et Berg sur penalty (21e) donnaient deux buts d'avance aux Russes. Rakitic réduisait la marque (42e) mais Navas était exclu juste avant le repos (45e+5). En infériorité numérique, Séville parvenait néanmoins à inverser la tendance grâce à un doublé d'En Nesyri (69e et 72e). Au classement, Chelsea et Séville se partagent la première place avec 7 points chacun. Krasnodar et Rennes suivent avec un point au compteur. (Belga)