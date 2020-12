Ligue des Champions - Les qualifiés pour les huitièmes de finale

Les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après les derniers matches de la phase de groupes disputés mercredi.Les huit vainqueurs de groupe seront têtes de série lors du tirage au sort des huitièmes, prévu lundi à Nyon au siège de l'UEFA. Ils défieront les huit deuxièmes. Les têtes de série évolueront à domicile au match retour. Aucune équipe ne pourra affronter un club issu de son groupe ou une équipe de la même association nationale. Les matches aller des huitièmes de finale sont programmés les 16-17, 23-24 février, les matches retour les 9-10, 16-17 mars (coups d'envoi à 21 heures). * Têtes de série * Bayern Munich (All, Groupe A) Real Madrid (Esp, B) Manchester City (Ang, C) Liverpool (Ang, D) Chelsea (Ang, E) Borussia Dortmund (All, F) Juventus (Ita, G) Paris Saint-Germain (Fra, H) * Non-têtes de série * Atlético de Madrid (Esp, Groupe A) Borussia Mönchengladbach (All, B) Fc Porto (Por, C) Atalanta Bergame (Ita, D) FC Séville (Esp, E) Lazio (Ita, F) FC Barcelone (Esp, G) RB Leipzig (All, H) (Belga)