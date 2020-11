Ligue des Champions - Lewandowski rejoint Raul au classement "historique" des meilleurs buteurs de la C1

L'attaquant polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski, auteur du premier but de son équipe contre Red Bull Salzbourg (3-1) mercredi, son troisième cette saison en Ligue des champions, a du même coup égalé le nombre de buts inscrits (71) par l'ancien joueur espagnol Raul dans cette compétition.Ce classement "historique" est toujours mené par le Portugais Cristiano Ronaldo (131 buts), qui a marqué mardi avec la Juventus contre Ferencvaros (2-1). Lionel Messi, muet avec Barcelone contre le Dynamo Kiev (4-0), suit avec 118 buts. Au classement de l'édition en cours, le Norvégien du Borussia Dortmund Erling Haaland a pris seul la tête avec six buts après un doublé mardi à domicile face au Club Bruges (3-0). Marcus Rashford et Alvaro Morata le suivent avec 5 réalisations. L'attaquant de Manchester United a marqué le troisième but sur penalty (36e) lors du succès face à Istanbul Basaksehir (4-1) à Old Trafford mardi. Alvaro Morata, enfin, a offert la victoire à la Juventus dans le temps additionnel face à Ferencvaros. Classement des buteurs à l'issue des matches de mercredi: 6 buts: Haaland (Dortmund) 5 buts: Alvaro Morata (Juventus Turin), Rashford (Manchester United) 4 buts: Jota (Liverpool) 3 buts: Berisha (RB Salzbourg), Coman (Bayern Munich), B. Fernandes (Manchester United), Immobile (Lazio Rome), Lewandowski (Bayern Munich), Messi (Barcelone), Oliveira (Porto), Plea (Mönchengladbach), Torres (Manchester City), Werner (Chelsea), Zapata (Atalanta Bergame) 2 buts: Angeliño (RB Leipzig), Bensebaini (Mönchengladbach), Benzema (Real Madrid), Boli (Ferencváros), Braithwaite (Barcelone), O. Dembélé (Barcelone), Díaz (Porto), En-Nesyri (Séville), Félix (Atlético Madrid), Goretzka (Bayern Munich), Guirassy (Rennes), Gündogan (Manchester City), Hudson-Odoi (Chelsea), Kean (Paris SG), Lukaku (Inter Milan), Martial (Manchester United), An. Miranchuk (Lokomotiv Moscou), Rakitic (Séville), Salah (Liverpool), Sancho (Dortmund), Sané (Bayern Munich), Stindl (Mönchengladbach), Szoboszlai (RB Salzbourg), Tadic (Ajax Amsterdam), Thuram (Mönchengladbach), Tsyhankov (Dynamo Kiev) Meilleurs buteurs en Ligue des champions depuis 1992/93 (tours préliminaires exclus): 1. Cristiano Ronaldo (Juventus Turin) 131 buts 2. Lionel Messi (FC Barcelone) 118 3. Raul (+) 71 . Robert Lewandowski (Bayern Munich) 71 5. Karim Benzema (Real Madrid) 67 6. Ruud van Nistelrooy (+) 56 7. Thierry Henry (+) 50 8. Zlatan Ibrahimovic (AC Milan) 48 . Andrei Shevchenko (+) 48 10. Filippo Inzaghi (+) 46 . Thomas Müller ... (+) indique les joueurs qui ne sont plus en activité (Belga)